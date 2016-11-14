Туктамышева выступит на турнире серии Гран-при в Пекине, несмотря на болезнь

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что спортсменка не успела выздороветь до отлета в Китай, однако выступит на этапе серии Гран-при в Пекине.

Туктамышева заявлена для участия на пятом этапе Гран-при Cup of China, который состоится 18-20 ноября. Ранее фигуристка заняла четвертое место на этапе в Канаде, а на прошлой неделе заболела.

«У Лизы температура 34,6, так она себя чувствует. У нее упадок сил. Но мы уже не можем отступать. Завтра (во вторник) в 5:30 вылетаем в Москву, а потом по маршруту Москва-Пекин. Будем надеяться, что Лиза будет чувствовать себя лучше», – цитирует Мишина «Р-Спорт».