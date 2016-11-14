Состав PowerRangers по Dota 2 распущен

Команда PowerRangers по Dota 2 прекратил свое существование. Об этом стало известно из официальны группы PowerRangers во «ВКонтакте».



«С сегодняшнего дня команда PowerRangers официально приостанавливает свою деятельность. Коллектив, к великому сожалению, распался.



Мы желаем парням удачи! Уверены, что каждый из ребят найдет свое место в киберспорте и мы еще не раз услышим знакомые ники!



Сообщая такие нерадостные новости, невозможно не сказать Спасибо тем, кто переживал за парней до последнего, верил и поддерживал словами. Это действительно много значит для них», - говорится в заявлении.



Напомним, что состав PowerRangers по Dota 2 был создан в августе 2013 года.



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