Вадим Шипачев: Обидно, что не помогли Шестеркину в концовке и пропустили гол

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о победе над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:1).

– Со стороны кажется, что матч был простым.

– Хорошая игра получилась, мы просто реализовали свои моменты. А так «Локомотив» быстро играл, у него были моменты, Игорь Шестеркин хорошо действовал. Конечно, мы не помогли ему в концовке, пропустили гол – это немного обидно.

– После матча с «Витязем» многим дали отдохнуть. Это пошло на пользу?

– Хорошо, когда мы тренируемся по желанию, потому что нагрузки были серьезные. Важно, что дают немного отдохнуть. Думаю, можно передать Олегу Валерьевичу, что за этот факт можно зацепиться. Но у нас же не выходной был – тренировались в зале с тренером, работали над физподготовкой.

– Ваше звено здорово себя проявило.

– Хорошо, что сегодня забили, а то иногда создаем моменты и не можем их реализовать.

– Как оцените выездную серию?

– Честно говоря, хотелось бы получше выглядеть, все равно еще тяжеловато. Надеемся, что нас должно уже, наконец, отпустить от этих нагрузок. Тогда будем лучше двигаться, – рассказал Шипачев в интервью официальному сайту СКА.

Напомним, СКА победил «Локомотив» со счетом 7:1. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У «Локомотива» отличился Владислав Гавриков.

В выездной серии армейцы также обыграли «Динамо» в Москве (3:2) и «Витязь» в Подольске (4:0). После победы над «Локомотивом» беспроигрышная серия СКА достигла 14 матчей.

Следующий матч армейцы проведут 15 ноября в Петербурге против «Барыса». Клуб из Ярославля 17 ноября дома сыграет с московским «Динамо».

После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками.