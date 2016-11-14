Вадим Шипачев: Обидно, что не помогли Шестеркину в концовке и пропустили гол
Нападающий СКА Вадим
Шипачев поделился мнением о победе над ярославским «Локомотивом» в матче
регулярного чемпионата КХЛ (7:1).
– Со стороны кажется, что матч
был простым.
– Хорошая игра получилась, мы просто реализовали свои моменты. А так «Локомотив» быстро играл, у него были моменты, Игорь Шестеркин хорошо действовал. Конечно, мы не помогли ему в концовке, пропустили гол – это немного обидно.
– После
матча с «Витязем» многим дали отдохнуть. Это пошло на пользу?
– Хорошо, когда мы тренируемся по желанию, потому что нагрузки были серьезные. Важно, что дают немного отдохнуть. Думаю, можно передать Олегу Валерьевичу, что за этот факт можно зацепиться. Но у нас же не выходной был – тренировались в зале с тренером, работали над физподготовкой.
– Ваше звено здорово себя
проявило.
– Хорошо, что сегодня забили, а то иногда создаем моменты и не можем их реализовать.
– Как оцените выездную серию?
– Честно говоря, хотелось бы получше выглядеть, все равно еще тяжеловато. Надеемся, что нас должно уже, наконец, отпустить от этих нагрузок. Тогда будем лучше двигаться, – рассказал Шипачев в интервью официальному сайту СКА.
Напомним,
СКА победил «Локомотив» со счетом 7:1. В составе армейцев дубль оформил Вадим
Шипачев, по шайбе забросили Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Никита Гусев,
Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У «Локомотива» отличился Владислав Гавриков.
В
выездной серии армейцы также обыграли «Динамо» в Москве (3:2) и «Витязь» в
Подольске (4:0). После победы над «Локомотивом» беспроигрышная серия СКА
достигла 14 матчей.
После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками.
Матч
Локомотив - СКА - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
Голы:
Барабанов (Дергачёв), 0:54 (0:1). Войнов (Дацюк), 8:57 (0:2). Шипачёв (Гусев), 11:33 (0:3). Гусев (Шипачёв), 21:28 (0:4). Шипачёв (Дадонов), 23:41 (0:5 - бол.). Дадонов (Яковлев, Шипачёв), 45:25 (0:6). Ковальчук (Дацюк), 45:57 (0:7). Гавриков (Полунин, Коршков), 53:24 (1:7 - бол.).
Место и дата
13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция