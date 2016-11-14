Саша Обрадович: «Локомотив-Кубань» – большой шаг вперед в моей карьере

Назначенный главным тренером «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от работы с краснодарским клубом.

Напомним, последние четыре года сербский специалист возглавлял немецкую «Альбу», с которой выходил в топ-16 Евролиги.

– Быть здесь, в Краснодаре, в одном из лучших клубов Европы – это большой шаг вперед в моей карьере. Безусловно, я чувствую давление, потому что это определенный вызов для меня. Но я его принял с оптимизмом. Я счастлив оказаться здесь и надеюсь, что смогу изменить игру команды к лучшему. Я не говорю, что предыдущий тренер не справился, но у меня будет другой подход, – сказал Обрадович.