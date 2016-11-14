Саутгейт назначил Хендерсона капитаном сборной Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о физическом состоянии своих подопечных, отметив, что в товарищеском матче с командой Испании капитаном назначен полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.



«В настоящее время у нас есть некоторые вопросы к Уэйну Руни и Райану Бертранду относительно их физического состояния. Посмотрим, как будут складываться дела завтра. Пока не могу сказать вам, будут ли они принимать участие в игре со сборной Испании. Мы оценим их состояние чуть позже. Что касается других футболистов, то здесь никаких вопросов.



Должен отметить, что в этом матче капитаном нашей команды будет Джордан Хендерсон, который является ответственным футболистом. Уверен, он справится с этой ролью. Однако, сборной Англии недостаточно иметь одного капитана. Все игроки должны вести себя должным образом. Хендерсон показал, что способен стать лидером», – цитирует специалиста Goal.

Напомним, матч с командой Испании сборная Англии проведет 15 ноября. Начало встречи – 23.00.











