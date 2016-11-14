Андрей Ведищев: Жду от Обрадовича более продуктивного тренировочного процесса и результатов

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев рассказал, почему должность главного тренера клуб доверил Саше Обрадовичу.

О назначении 47-летнего сербского специалиста было объявлено сегодня. Он сменил грека Фотиса Кацикариса, с которым краснодарцы прекратили сотрудничество на прошлой неделе.

– Мы попали в сложную ситуацию, связанную с необходимостью изменений в начале сезона, тем более, что смена главного тренера всегда болезненна. Результат и игра, которую показывала команда на старте сезона, безусловно, не могли нас устраивать. Надеюсь, что опыт и качества Саши Обрадовича помогут команде как можно скорее найти свою игру и выйти на новый уровень. Я жду более продуктивного тренировочного процесса и, конечно, результатов. Наши задачи на сезон не меняются, во всех турнирах положение исправимо. Зная Обрадовича как амбициозного тренера и эмоционального человека, понимаю, что это именно те качества, которых нам не хватало на старте сезона, – сказал Ведищев.