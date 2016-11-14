Бастиан Швайнштайгер: Не знаю, получу ли шанс сыграть за «Манчестер Юнайтед», но я на это надеюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выразил надежду, что главный тренер команды Жозе Моуринью включит его в стартовый состав на один из матчей нынешнего сезона.



«Стараюсь держать себя в форме, поскольку в любой момент меня могут вызвать к матчу. Конечно, я надеюсь, что тренерский штаб предоставит мне возможность сыграть, поскольку каждый день я с нетерпением жду начала тренировки. Не знаю, получу ли свой шанс, но если это случится, то я отдам все..

Чувствую, что способен выступать на самом высоком уровне, даже несмотря на то, что мне уже 32 года», – цитирует экс-капитана сборной Германии Eurosport.



Ранее сообщалось, что немецкий игрок покинет команду зимой 2017 года, поскольку Моуринью не видит его в основе. Отмечалось, что английский клуб выплатит футболисту 11 млн евро за преждевременное расторжение контракта. Отметим, что после прихода португальского специалиста Швайнштайгер не сыграл в нынешнем сезоне ни одного матча, а совсем недавно футболист вернулся к тренировкам с первой командой.