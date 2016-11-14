Кадыров получил футболку сборной России с первым номером
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент «Терека» Магомед Даудов посетили тренировку сборной России.
Кадыров сфотографировался с главным тренером российской команды Станиславом Черчесовым и получил футболку с первым номером.
На тренировку @TeamRussia приехал Рамзан Кадыров pic.twitter.com/CTbzStJ5KY— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2016 г.
Во вторник в Грозном сборная России сыграет в контрольном матче с командой Румынии.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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