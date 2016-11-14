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Юрий Семин: Нынешний «Локомотив» на пути к тому самому «Локомотиву»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, при каких условиях его команда выиграет чемпионат России, отметив, что его игроки идут в правильном направлении. 

«Мы станем чемпионами, если будем иметь столько времени и финансов. Нынешний «Локомотив» на пути к тому самому «Локомотиву». Главное – выполнять все требования. По последним играм я вижу, что требования в большей степени выполняются, но, наверное, ещё не всё так гладко, как хотелось бы, поэтому не обходимся без поражений» – цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, на данный момент «Локомотив», набрав 15 баллов, занимает 11-е место в таблице РФПЛ.


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