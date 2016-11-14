Юрий Семин: Нынешний «Локомотив» на пути к тому самому «Локомотиву»

Аксель Витсель: Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не готов гарантировать свой трансфер в «Ювентус», который, как ожидается, состоится в январе 2017 года.