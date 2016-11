Virtus.pro сразится с EHOME в четвертьфинале The Summit 6

Организаторы The Summit 6 по Dota 2 представили турнирную сетку чемпионата.



Российский коллектив Virtus.pro сыграет в четвертьфинале с китайской командой EHOME.



Остальные пары турнира: Team NP vs. Wings Gaming , Digital Chaos vs. OG, Team Faceless vs. Evil Geniuses. Турнир пройдет в сетке double-elimination с матчами в формате bo3, а гранд-финал bo5.

Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.



