Virtus.pro сразится с EHOME в четвертьфинале The Summit 6
Организаторы The Summit 6 по Dota 2 представили турнирную сетку чемпионата.
Российский коллектив Virtus.pro сыграет в четвертьфинале с китайской командой EHOME.
Остальные пары турнира: Team NP vs. Wings Gaming , Digital Chaos vs. OG, Team Faceless vs. Evil Geniuses. Турнир пройдет в сетке double-elimination с матчами в формате bo3, а гранд-финал bo5.
Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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