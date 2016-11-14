Костел Пантилимон: Приятно слышать такие слова от великого тренера сборной России

Вратарь сборной Румынии и английского «Уотфорда» Костел Пантилимон отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, заявившего, что у румынской команды есть преимущество в сыгранности перед встречей с российской командой.

– Приятно слышать такое от великого тренера. Но и мы с уважением относимся к российской сборной. И рассчитываем показать хороший футбол. Тем более нам надо реабилитироваться за поражение в последнем матче, – сказал Пантилимон.

Напомним, матч Россия – Румыния состоится 15 ноября в Грозном в 19.00 (мск).