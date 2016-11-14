Борис Майоров: Надо вернуть вылет из КХЛ по спортивному принципу
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о реформах, который могут произойти в КХЛ.
– Я двумя руками за возвращение в лигу спортивного принципа, – считает Майоров. – Неправильно, что его отменили, оглядываясь на НХЛ. Пусть слабейшие вылетают! И кто-то их замещает. Другое дело, что при современных финансовых условиях никто из российских клубов в КХЛ уже не рвется. В последние годы вступил только Владивосток. Плюс Сочи, но там это было искусственным решением – надо было задействовать современное спортивное сооружение – «Большой».
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