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Кристоф Даум: С Черчесовым сборная России добьется результата, которого ранее не видела

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум считает, что у сборной России хорошее будущее со Станиславом Черчесовым.

- Поражение от Польши никак не повлияло на мое состояние. Да, это печальный результат. Но мы, в первую очередь, критикуем себя сами. Ребята стремятся на чемпионат мира и делают все возможное для этого, - говорит Даум.

- Матч против России для вас – обычная товарищеская игра или что-то особенное?
- Это что-то особенное для нас. Это больше, чем товарищеский матч. Нас здесь радушно встретили, я увиделся со старым другом Черчесовым. И потом эта игра – большая польза для Грозного и развития футбола здесь.

- Справится ли Черчесов, которому доверили готовить сборную к домашнему ЧМ, с такой задачей? И если бы вам предложили, вы бы справились? Подготовили бы Россию к домашнему чемпионату мира?
- Верю в Станислава. У него огромный игроцкий опыт, мне даже казалось, что он не закончит как футболист! Но он стал отличным тренером, добивался результата со многими клубами. И у сборной России есть большое преимущество, потому что ей руководит Черчесов. Он добьется результата, которого Россия не видела. А что касается меня... Не думаю, что в 2018-м мне позволят тренировать сразу две сборные.

- Почему вы проводите этот матч именно против России?
- Был вариант с Финляндией, но мы поговорили со Станиславом и решили сыграть. Для меня это приятное событие.

- Можете выделить кого-то в сборной России?
- Каждый игрок игрок, вызванный в сборную России, силен. В российской команде есть выдающиеся игроки. Как и в сборной Румынии. Если же говорить о российской команде, то у нее я вижу смесь молодости и опыта. И это даст плоды.

Пути-дорожки Кристофа Даума. Кто тренирует сборную Румынии

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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