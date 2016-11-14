Бату Хасиков: Бой Макгрегора с Хабибом – риск для UFC, ирландец может проиграть, что снизит заработки компании

Многократный чемпион мира по кикбоксингу, а также продюсер телеканала «Матч ТВ» Бату Хасиков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.



Напомним, спортсмен из РФ победил своего соперника в 3-м раунде болевым приемом на руку.



«Хабиб относится к той категории бойцов, чьи поединки априори смотреть интересно. В данном случае все увидели заслуженную победу. Встреча складывалась довольно непросто, однако мастерство и профессионализм Нурмагомедова позволили ему финишировать бой досрочно.

Все прекрасно понимают, что основная интрига, связанная с Хабибом – дадут ли ему чемпионский бой с Конором Макгрегором. Исходя из логики вещей, этот бой должен состояться, однако, какие планы у руководства UFC, никто не знает. Очевидно, что это большой риск для организации, поскольку есть большая вероятность, что Макгрегор может проиграть. Таким образом, это снизит возможность UFC продолжать зарабатывать огромные деньги.

Безусловно, отдаю предпочтение Нурмагомедову, и если поединок состоится, то буду болеть за нашего земляка», – отметил Хасиков.



