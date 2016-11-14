Андрей Семенов: Читаем негативные отклики об игре сборной. Нам надо реабилитироваться
Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что команда обращает внимание на негативные отклики об игре сборной.
– Конечно, мы читаем новости. Много негатива. Что нам делать? Реабилитироваться, побеждать Но понимаю, что все приходит с опытом. И игры сборной – самый высокий уровень. Сергей Игнашевич в одном интервью говорил, что у него была возможность набить шишки: ему давали играть, несмотря на ошибки. У нас такого шанса нет. Ничего – будем двигаться вперед.
Контрольный матч Россия – Румыния состоится 15 ноября в Грозном в 19.00 (мск).
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