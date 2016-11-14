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Андрей Шевченко: C Сербией проверю в деле тех, кто играл меньше

Источник:  «Динамо Киев» от ШурикаКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в товарищеской игре с Сербией он прибегнет к ротации состава.

Игра пройдет во вторник в Харькове.

- Вы определились с составом на завтрашний матч?
- Мы определяемся. Моя задача - дать возможность сыграть тем, кто сыграл меньше матчей. Именно от этого мы и будем исходит. Добавлю, что Сербия - очень хорошая команда.

- Рассматриваете ли вы этот матч с прицелом на следующий год?
- Я рассматриваю этот матч в очень серьезном контексте. Мы сыграли четыре официальных игры. Завтрашний матч - это возможность увидеть в деле тех футболистов, которые до этого играли меньше. Возможно, мы даже изменим схему нашей игры. Сербия - очень сильны соперник, против которого нам нужно настроится самым серьезным образом. С другой стороны, я бы не рассматривал этот матч, как подготовку к Хорватии.

Напомним, что в субботу украинская сборная в отборочном цикле чемпионата мира-2018 дома обыграла финнов (1:0). После четырех игр она занимает второе место в группе I, уступая два очка хорватам.  

Матч

Украина - Сербия

Место и дата

15 ноября 22:00, , Онлайн-трансляция



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