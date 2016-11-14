Андрей Шевченко: C Сербией проверю в деле тех, кто играл меньше

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в товарищеской игре с Сербией он прибегнет к ротации состава.

Игра пройдет во вторник в Харькове.

- Вы определились с составом на завтрашний матч?

- Мы определяемся. Моя задача - дать возможность сыграть тем, кто сыграл меньше матчей. Именно от этого мы и будем исходит. Добавлю, что Сербия - очень хорошая команда.



- Рассматриваете ли вы этот матч с прицелом на следующий год?

- Я рассматриваю этот матч в очень серьезном контексте. Мы сыграли четыре официальных игры. Завтрашний матч - это возможность увидеть в деле тех футболистов, которые до этого играли меньше. Возможно, мы даже изменим схему нашей игры. Сербия - очень сильны соперник, против которого нам нужно настроится самым серьезным образом. С другой стороны, я бы не рассматривал этот матч, как подготовку к Хорватии.



Напомним, что в субботу украинская сборная в отборочном цикле чемпионата мира-2018 дома обыграла финнов (1:0). После четырех игр она занимает второе место в группе I, уступая два очка хорватам.

Матч Украина - Сербия Место и дата 15 ноября 22:00, , Онлайн-трансляция





