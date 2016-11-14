Андрей Шевченко: C Сербией проверю в деле тех, кто играл меньше
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в товарищеской игре с Сербией он прибегнет к ротации состава.
Игра пройдет во вторник в Харькове.
- Вы определились
с составом на завтрашний матч?
- Мы определяемся. Моя задача - дать возможность сыграть тем, кто сыграл меньше матчей. Именно от этого мы и будем исходит. Добавлю, что Сербия - очень хорошая команда.
- Рассматриваете ли
вы этот матч с прицелом на следующий
год?
- Я рассматриваю этот матч в очень серьезном контексте. Мы сыграли четыре официальных игры. Завтрашний матч - это возможность увидеть в деле тех футболистов, которые до этого играли меньше. Возможно, мы даже изменим схему нашей игры. Сербия - очень сильны соперник, против которого нам нужно настроится самым серьезным образом. С другой стороны, я бы не рассматривал этот матч, как подготовку к Хорватии.
Напомним, что в субботу украинская сборная в отборочном цикле чемпионата мира-2018 дома обыграла финнов (1:0). После четырех игр она занимает второе место в группе I, уступая два очка хорватам.
Матч
Место и дата
15 ноября 22:00, , Онлайн-трансляция