Нисикори разгромил Вавринку на Итоговом турнире ATP
Японский теннисист Кей Нисикори одержал уверенную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.
Встреча в группе Джона Макинроя продолжалась всего 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3.
Соперника сделали по пять эйсов. Вавринка допустил три двойные ошибки, у Нисикори одна двойная ошибка и четыре выигранных брейк-пойнта из семи.
Позже в данной группе сыграют британец Энди Маррей и хорват Марин Чилич.
Итоговый турнир ATP
Группа Джона Макинроя
Призовой фонд: 7,5 млн долларов
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Нисикори К. (Япония) - 2:6, 3:6
Место и дата
14 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически