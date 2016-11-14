Нисикори разгромил Вавринку на Итоговом турнире ATP

Японский теннисист Кей Нисикори одержал уверенную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.

Встреча в группе Джона Макинроя продолжалась всего 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Соперника сделали по пять эйсов. Вавринка допустил три двойные ошибки, у Нисикори одна двойная ошибка и четыре выигранных брейк-пойнта из семи.

Позже в данной группе сыграют британец Энди Маррей и хорват Марин Чилич.

Итоговый турнир ATP

Группа Джона Макинроя

Призовой фонд: 7,5 млн долларов