Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать боя с Хабибом, потому что россиянин не даст ему шанса

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.



Напомним, спортсмен из РФ победил своего соперника в 3-м раунде болевым приемом на руку.



«Хабиб придерживался своего стиля, прижимал к клетке, переводил бой в партер. Это был очень вязкий поединок, но Нурмагомедов всегда действует в такой манере. Если есть опасность получить «лаки-панч», конечно, не стоит «меняться» и лесть вперед. Хабиб делал то, что хорошо умеет. Придерживаюсь такого мнения, что не важно, как ты выиграл. Главное – победа с минимальным уроном для себя. Конечно, можно делать, как и Конор Макгрегор, держать руки за спиной...но это всегда приводит к поражению. А вот тактика, как у Нурмагомедова – правильная и безопасная. Россиянин замучил своего соперника, и уверенно идет к титульному бою.

Думаю, что имея рекорд в 24 победы и проведя так ярко свой поединок, президент UFC не сможет отказать Хабибу в титульном бою. У него не получится в очередной раз отнять это право. Макгрегор, в свою очередь, будет избегать боя с Нурмагомедовым, поскольку наш спортсмен не даст ему шанса в партере», – сказал Минаков.



