Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6Нисикори
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Хоккей  Торпедо1 : 2Салават Юлаев
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать боя с Хабибом, потому что россиянин не даст ему шанса

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.

Напомним, спортсмен из РФ победил своего соперника в 3-м раунде болевым приемом на руку. 

«Хабиб придерживался своего стиля, прижимал к клетке, переводил бой в партер. Это был очень вязкий поединок, но Нурмагомедов всегда действует в такой манере. Если есть опасность получить «лаки-панч», конечно, не стоит «меняться» и лесть вперед. Хабиб делал то, что хорошо умеет. Придерживаюсь такого мнения, что не важно, как ты выиграл. Главное  победа с минимальным уроном для себя. Конечно, можно делать, как и Конор Макгрегор, держать руки за спиной...но это всегда приводит к поражению. А вот тактика, как у Нурмагомедова  правильная и безопасная. Россиянин замучил своего соперника, и уверенно идет к титульному бою. 

Думаю, что имея рекорд в 24 победы и проведя так ярко свой поединок, президент UFC не сможет отказать Хабибу в титульном бою. У него не получится в очередной раз отнять это право. Макгрегор, в свою очередь, будет избегать боя с Нурмагомедовым, поскольку наш спортсмен не даст ему шанса в партере», – сказал Минаков.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Камил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорКамил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов.Бату Хасиков: Бой Макгрегора с Хабибом – риск для UFC, ирландец может проиграть, что снизит заработки компанииМногократный чемпион мира по кикбоксингу, а также продюсер телеканала «Матч ТВ» Бату Хасиков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205.Папаха станет модным трендомПапаха станет модным трендомОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о том, как российские бойцы задают новые модные тренды в мире.Падение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММАПадение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В ноябрьском рейтинге произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов – Майклу Джонсону: Для меня было честью выйти с тобою на рингРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил своего противника на турнире UFC 205 Майкла Джонсона.Нурмагомедов заработал на турнире UFC 57 тысяч долларов, Макгрегор – 3,5 млнПо итогам турнира UFC 205, который состоялся в Нью-Йорке 12 ноября, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал 57 тысяч долларов.Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мираРоссийский боец Рашид Магомедов в обновленном рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории потерял десять позиций и занимает 26-е место. Это произошло из-за недавнего поражения спортсмена на турнире UFC американцу Бенеилу Дариушу.Макгрегор решил взять паузу в карьереЧемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор принял решение сделать перерыв в профессиональной карьере, чтобы уделить больше времени семье.Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюОрел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюГлавные события в мире боевого спорта – в традиционном еженедельном обзоре «Советского спорта».Хабиб Нурмагомедов: Меня пытаются прятать от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за поясРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея ВащенкоСогласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.Борис Бурзиев: Бой Макгрегора и Нурмагомедова был бы очень интересенПрезидент Союза смешанных боевых единоборств России Борис Бурзиев прокомментировал возможность проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором. Он сказал, что такой поединок был бы очень интересным.Эдди Альварес: Я провел глупый бойАмериканский боец смешанного стиля Эдди Альварес, нокаутированный ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде титульного поединка на турнире UFC 205, критически оценил свои действия в этом бою.Хабиб дерется раз в 8 лет? Нурмагомедов и Макгрегор провели одинаковое количество боев, начиная с 2008 годаЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова провести поединок.Конор Макгрегор: Нурмагомедов дерется раз в восемь летЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова.Камил Гаджиев: Руководство UFC не жаждет боя Макгрегор - НурмагомедовГенеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сомневается в том, что UFC в ближайшее время организует поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.Дана Уайт: Постараемся организовать турнир UFC в РоссииПрезидент UFC Дэна Уайт рассказал о своем намерении организовать турнир по смешанным единоборствам в России.Конор Макгрегор: Считаю, что UFC должен предоставить мне право участия в управлении промоушеномЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор надеется на пересмотр своих взаимоотношений с самым влиятельным промоушеном в мире смешанных единоборств.Президент UFC: Нурмагомедов очень хочет титульный бой. Мы подумаем об этомПрезидент UFC Дана Уайт ответил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на просьбу организовать титульный поединок с его участием.Рамзан Кадыров: Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл у Джонсона. Просто прелесть!Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Виталий Минаков
Виталий Минаковвсе новости
UFC
UFC

Cпецпредложение