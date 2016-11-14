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Россия хочет принять чемпионат мира по женскому гандболу

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионат мира по гандболу-2023 среди женщин пройдет, возможно, в России. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании исполкома Международной федерации гандбола (IHF).

Ближайшие два чемпионата уже «заняты»: в 2017 году первенство примет Германия, спустя два года – Япония. На проведение чемпионата-2021 претендуют Испания и Венгрия.

Соперниками России в борьбе за право принять чемпионат-2023 станут та же Венгрия, а также Дания с Норвегией, подавшие совместную заявку. Выборы стран-организаторов пройдут на совете организации в конце 2017 года.

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