Марринер рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в 12-м туре АПЛ

Бастиан Швайнштайгер: Не знаю, получу ли шанс сыграть за «Манчестер Юнайтед», но я на это надеюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выразил надежду, что главный тренер команды Жозе Моуринью включит его в стартовый состав на один из матчей нынешнего сезона.