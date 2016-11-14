Марринер рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в 12-м туре АПЛ
Как сообщает официальный сайт АПЛ, главным арбитром матча между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» назначен Андре Марринер.
В нынешнем сезоне 45-летний рефери работал на восьми встречах, показал 29 желтых карточек, а также назначил 4 пенальти.
Напомним, команды встретятся в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Игра состоится 19 ноября на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 15:30 по московскому времени.
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