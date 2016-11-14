Писториуса перевели в тюрьму для заключенных со спецпотребностями

Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, отбывающий на родине наказание за убийство своей подруги Ревы Стенкамп, переведен в другую, более приспособленную для заключенных-инвалидов, тюрьму, сообщает France Press.

Исправительное учреждение Аттериджвиля находится за пределами Претории. «Эта тюрьма предназначена для заключенных со специальными потребностями», - сказал представитель департамента исправительных учреждений ЮАР.

В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам тюрьмы за непреднамеренное убийство своей подруги, совершенное в феврале 2013 года.

29-летний спортсмен - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике-2011 в эстафете 4 по 400 метров. По совокупности достижений на крупнейших мировых стартах он является самым успешным паралимпийцем в истории спорта. Оскар нес флаг ЮАР на церемонии закрытия летней Олимпиады-2012 в Лондоне.





