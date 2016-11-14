Андрей Гурьев стал чемпионом «Кубка Лоусона 2016»
Победителем «Кубока Лоусона 2016» стал действующий чемпион России по киберфутболу, уроженец Нижнего Новгорода Андрей Гурьев.
11 ноября в «Лофте №2» состоялся суперфинал чемпионата по киберфутболу «Кубок Лоусона 2016», где восьмерка сильнейших футбольных геймеров России отчаянно сражалась за звание победителя.
В финале турнира Андрей Гурьев победил Михаила Ковалева со счетом 2:1 и заработал 10 000 евро.
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