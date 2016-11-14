Гаджи Гаджиев: Поражение России от Катара не удивило и не смутило

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о недавнем проигрыше сборной России команде Катара (1:2) в контрольном матче.

- Это поражение не удивило и не смутило. Когда говорят, что выбрали слабого соперника - это удивляет. Несерьезный разговор. Особенно, когда он ведется не от болельщиков, а от специалистов или даже журналистов, которые давно в футболе и неплохо в нем разбираются. Не нужно переоценивать свои возможности, зато нужно - очень мало в мире осталось команд, которые можно обыгрывать без максимальной самоотдачи. С любой командой сегодня надо играть на пределе возможностей. Нужно быть готовым даже в таком случае к большим трудностям. Футбол как вид спорта номер один в мире охватил всю планету. Все умеют более-менее правильно выстраивать игру и готовиться к матчу, - цитирует специалиста Федеральное агентство новостей.

Во вторник команда Станислава Черчесова проведет еще один контрольный матч - в Грозном с Румынией.

Матч Россия - Румыния Место и дата 15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция





