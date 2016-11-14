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Анчелотти рассказал, в каких клубах никогда не станет работать

Источник:  Canal+Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поведал о своих футбольных принципах, отметив, что не собирается портить отношения с болельщиками своих прежних команд.

«Никогда не буду работать с «Атлетико». То же самое относится к «Интеру» и «Марселю», поскольку я уважительно отношусь к своим прежним клубам. Не хочу предавать своих старых поклонников», – рассказал итальянский специалист.

Отметим, что Анчелотти работал с такими известными командами, как «Милан», «Челси», «ПСЖ» и мадридский «Реал». На данный момент итальянец является главным тренером мюнхенской «Баварии».



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