Анчелотти рассказал, в каких клубах никогда не станет работать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поведал о своих футбольных принципах, отметив, что не собирается портить отношения с болельщиками своих прежних команд.



«Никогда не буду работать с «Атлетико». То же самое относится к «Интеру» и «Марселю», поскольку я уважительно отношусь к своим прежним клубам. Не хочу предавать своих старых поклонников», – рассказал итальянский специалист.



Отметим, что Анчелотти работал с такими известными командами, как «Милан», «Челси», «ПСЖ» и мадридский «Реал». На данный момент итальянец является главным тренером мюнхенской «Баварии».







