Фанатам «Зенита» грозит до семи лет за избиение воспитанников петербургского «Динамо»

14 ноября в Петербурге начался судебный процесс по делу нападения фанатов «Зенита» на воспитанников детско-юношеской школы «Динамо».

По информации «Фонтанки», было задержано семь человек, все они принадлежат к группировке «Невский синдикат». После предъявления обвинения по статье 213 УК «Хулиганство по мотивам ненависти в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору» подсудимые отказались идти на контакт с правоохранительными органами. Если вина фанатов будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, нападение на воспитанников детско-юношеской школы футбольного «Динамо» у стадиона «Петровский» произошло в сентябре 2015 года. Серьезно пострадали трое несовершеннолетних.