«Петровский» станет домашней ареной питерского «Динамо» после переезда «Зенита» на новый стадион на Крестовском острове, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Договор аренды между городом и «Зенитом» в отношении «Петровского» действует до 2018 года. Поэтому до этого времени в «Динамо» не исключают варианта с субарендой, добавляет ФАН. На данный момент «Динамо» лидирует в зоне «Запад» второй лиги и, весьма вероятно, следующий сезон начнет рангом выше - в первенстве ФНЛ.

Напомним, «Петровский» также будет задействован в качестве тренировочной арены чемпионата мира-2018 и Евро-2020, матчи которого пройдут в том числе в Петербурге.

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.



