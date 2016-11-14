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Дмитрий Кудряшов: В поеднике Лебедев – Гассиев не может быть явного фаворита

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. 

«Могу сказать, что это будет очень хороший бой, потому что Мурат – очень сильный спортсмен и один из лучших крузеров в мире, ну а Денис в представлении не нуждается. Поэтому бой будет классным. В таких противостояниях молодости против опыта не может быть явного фаворита, а потому они всегда интересны. Будем смотреть», – цитирует Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, поединок между спортсменами состоится в Москве 3 декабря, а Кудряшов выступит в андеркарде боя против Сантандера Сильгадо за титул WBC Silver.


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