Дмитрий Кудряшов: В поеднике Лебедев – Гассиев не может быть явного фаворита

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.



«Могу сказать, что это будет очень хороший бой, потому что Мурат – очень сильный спортсмен и один из лучших крузеров в мире, ну а Денис в представлении не нуждается. Поэтому бой будет классным. В таких противостояниях молодости против опыта не может быть явного фаворита, а потому они всегда интересны. Будем смотреть», – цитирует Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».



Напомним, поединок между спортсменами состоится в Москве 3 декабря, а Кудряшов выступит в андеркарде боя против Сантандера Сильгадо за титул WBC Silver.





