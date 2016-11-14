Анонсирован турнир AOC Dota 2 CUP для команд из СНГ

Компания Game Show совместно с AOC анонсировала турнир AOC Dota 2 CUP.



Принять участие в турнире смогут любые коллективы из стран СНГ. 22 ноября 2016 года стартуют отборочные игры, на протяжении 4 недель пройдет 8 квалификаций. Победитель каждой квалификации примет участие в финале соревнований.



Финал AOC Dota 2 CUP состоится 22-25 декабря: в течение четырех дней за звание победителя будут сражаться команды, прошедшие отборочные туры, и четыре приглашенных коллектива, которые будут объявлены позже.



Учитывая возможность прохождения в финальную часть соревнований через открытые квалификации, турнир AOC Dota 2 CUP может стать хорошим стартом для новичков киберспорта и открыть новые имена.



Призовой фонд турнира составит 315 000 рублей и будет распределен:



1 место - 130 000 рублей

2 место - 70 000 рублей

3-4 места - 35 000 рублей

5-8 место - 11 250 рублей