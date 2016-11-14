Александр Бубнов: Главное, что хочется от сборной России – увидеть страсть в глазах, а не отбывание номера, как в прошлом матче

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Румынии.



«Я не представляю, какой состав выставит на матч с Румынией Черчесов. Может сделать одно-два изменения по сравнению с игрой против Катара (1:2), а может дать поиграть всем тем, кто на поле не выходил. Это уже решать ему. Главное, что хочется от команды – увидеть страсть в глазах, а не отбывание номера, как в прошлом матче.

Было ужасно наблюдать, как нам будто делают одолжение своим выходом на поле. Именно по этой причине на сборную вылилось столько негатива. За поражение от Коста-Рики (3:4) никто слова плохого не сказал! Уступили, но играли же в футбол! Да, пропустили на последней минуте, но когда есть страсть и желание, язык не повернется сказать плохого слова», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.



Матч со сборной Румынии команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября в Грозном. Встреча стартует в 19.00 мск.