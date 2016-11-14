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Корниленко задумался о завершении карьеры в сборной Белоруссии

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Нападающий сборной Белоруссии и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко задумывается о завершении карьеры в национальной команде.

– Год для сборной завершился без единой победы в официальных матчах. Упрекаете себя за такой результат?
– На сто процентов. Он ужасный. Выступили плохо – можно даже сказать, этот отрезок нами провален. Вот сейчас товарищескую встречу с греками провели неплохо и организованно, но за нее ведь не дают очки... А отрицательный итог в Болгарии говорит сам за себя. Впрочем, по игре и моментам превзошли хозяев – за исключением пятнадцати стартовых минут. Получили контратаку, в которой допустили ошибки, которые не должны были делать.

– Какой видите свою дальнейшую карьеру в сборной?
– Ловлю себя на мысли: вполне возможно, это моя последняя игра за нее. Никаких серьезных шансов у нас уже нет – может, стоит действительно дать дорогу молодым ребятам. А в следующем цикле мне будет 35 лет – надо реально оценивать свои силы и возраст, – приводит слова форварда «Прессбол».

На счету 33-летнего нападающего 17 голов в 78 матчах за сборную. Корниленко выступает за сборную с 2003 года.

В отборном цикле к чемпионату мира 2018 года Белоруссия набрала лишь два очка в четырех матчах. 

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