Александр Бубнов: Нашей сборной нужно как можно скорее определиться с костяком

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне контрольного матча сборных России и Румынии выделил главную проблему команды Станислава Черчесова.

«В очередной раз повторюсь – нужно как можно скорее определиться с костяком. Да, у нас много травм, но дело далеко не в них. Какая пара центральных защитников у нас будет играть на домашнем чемпионате мира? Все также рассчитываем на Березуцких? Или попросим вернутся Игнашевича. Я нисколько не сомневаюсь – на данный момент они действительно лучшие центральные защитники в стране! Но через два года возраст окончательно возьмет свое. Нужно было давно искать замену, наигрывать смену. Вот сейчас после Евро мы уже должны знать круг претендентов – на кого делать ставку. Но такое ощущение, что если бы Вася не получил травму, то был бы в обойме. И такое не только про оборону можно сказать, но и про другие позиции. Нет основной обоймы, и нужно быстро с ней определиться», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.

Россия сыграет с Румынией во вторник в Грозном. В прошлый четверг россияне в контрольном матче в Дохе уступили катарцам (1:2).