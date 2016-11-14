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Окружение Месси опровергло информацию о намерении игрока покинуть «Барселону»

Источник:  Goal.comКомментарии

Информация о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не хочет вести переговоры с клубом о продлении контракта, не соответствует действительности, сообщает Goal со ссылкой на окружение футболиста.

О том, что Месси решил не подписывать новое соглашение с каталонцами, ранее сегодня сообщила Marca.

Представители 29-летнего аргентинца также опровергли данные, что нападающий попросил своего отца и агента Хорхе не вступать в диалог с руководством «Барселоны».

Напомним, контракт Месси истекает в июне 2018 года. Сумма отступных за футболиста составляет 250 миллионов евро. 

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