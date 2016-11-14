Рамзан Кадыров: Настрой у ребят есть, а «Ахмат-Арена» поможет
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Румынии, который пройдет во вторник в Грозном.
– У румын хорошая команда, но мы сильнее на самом деле. Мы поможем нашей дружине горячей поддержкой, а ребята должны показать хорошую игру и выиграть. Другого исхода быть не должно! Я уверен, что завтра будет зрелищная игра, настрой у ребят есть, а «Ахмат-Арена» поможет, – приводит слова Кадырова агентство ТАСС.
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Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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