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Турецкую команду, выигравшую матч со счетом 20:0, лишили премиальных за «унижение» соперника

Ярослав Карамов
Источник:  Goal.comКомментарии

Президент турецкого любительского клуба «Улубей Беледиеспор» лишил поощрения игроков своей команды, обыгравшей «Карабюкспор» с редким счетом 20:0.

Иса Туркчан усмотрел в излишнем рвении своих футболистов желание не просто одержать победу над соперником, а унизить его.

«Наши игроки не проявили уважения к оппонентам и будут наказаны. Я распорядился не выплачивать им премиальные за этот матч», – цитирует Туркчана Goal.

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