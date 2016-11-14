Турецкую команду, выигравшую матч со счетом 20:0, лишили премиальных за «унижение» соперника

Президент турецкого любительского клуба «Улубей Беледиеспор» лишил поощрения игроков своей команды, обыгравшей «Карабюкспор» с редким счетом 20:0.

Иса Туркчан усмотрел в излишнем рвении своих футболистов желание не просто одержать победу над соперником, а унизить его.

«Наши игроки не проявили уважения к оппонентам и будут наказаны. Я распорядился не выплачивать им премиальные за этот матч», – цитирует Туркчана Goal.