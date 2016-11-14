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Рамзан Кадыров: Сейчас важно, чтобы мы всей страной продемонстрировали веру в сборную России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал поддержать сборную России в контрольной встрече с Румынией. Матч состоится во вторник на «Ахмат-Арене» в Грозном.

«Дорогие друзья! В понедельник вечером на стадионе «Ахмат-Арена» я встретился с главным тренером и игроками сборной России по футболу. Ребята проводили закрытую тренировку. Получил от команды дорогой подарок – футболку с номером один. Настрой у Станислава Черчесова и всех игроков боевой, на победу. Они говорят, что покрытие поля отличное, погода в Грозном для этого времени года просто прекрасная. Что касается зрителя, то трибуны будут переполнены. В Чечне любят футбол, мяч гоняют с раннего детства и до почтенного возраста. Наши зрители умеют оказывать поддержку «Тереку», но я уверен, что с утроенной энергией будут болеть за сборную России. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что в футболе не всегда бывают солнечные дни. Происходят и взлеты и падения. Сейчас важно, чтобы мы всей страной продемонстрировали веру в сборную России, перестали увлекаться упреками, а помогли добрым словом! Мы любим футбол и болеем за нашу команду! Россия, вперед!» – написал Кадыров в своем инстаграме.

: Дорогие друзья! В понедельник вечером на стадионе "Ахмат-Арена" я встретился с главным тренером и игроками сборной России по футболу. Ребята проводили закрытую тренировку. Получил от команды дорогой подарок - футболку с номером один. Настрой у Станислава Черчесова и всех игроков боевой, на победу. Они говорят, что покрытие поля отличное, погода в Грозном для этого времени года просто прекрасная. Что касается зрителя, то трибуны будут переполнены. В Чечне любят футбол, мяч гоняют с раннего детства и до почтенного возраста. Наши зрители умеют оказывать поддержку "Тереку", но я уверен, что с утроенной энергией будут болеть за сборную России. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что в футболе не всегда бывают солнечные дни. Происходят и взлёты и падения. Сейчас важно, чтобы мы всей страной продемонстрировали веру в сборную России, перестали увлекаться упрёками, а помогли добрым словом! Итак, завтра, 15 ноября на стадионе "Ахмат-Арена" матч между сборными России и Румынии. Начало в 19 часов! Мы любим футбол и болеем за нашу команду! Россия, вперёд! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол #Румыния #Черчесов

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

ВИДЕО ДНЯ: Рамзан Кадыров проверяет стадион

Кадыров получил футболку сборной России с первым номером

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

 

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