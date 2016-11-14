Допинг-проба соперника Поветкина канадца Стиверна оказалась положительной, но их бой состоится

Допинг-проба канадского боксера Бермейна Стиверна дала положительный результат, однако его бой за за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина состоится, сообщает Boxing247.

Ссылаясь на заявление WBC, портал уточнил, в допинг-пробе 38-летнего Стиверна, взятой 4 ноября, найдено запрещенное вещество метилгексанамин. По словам боксера, оно могло попасть в его организм вместе с пищевой добавкой.

Поскольку это первый подобный инцидент с канадцем, WBC решила ограничиться штрафом в 75 тысяч долларов, а также назначила ему 40 часов общественных работ.

Поединок Стиверна с Поветкиным намечен на 17 декабря в Екатеринбурге.