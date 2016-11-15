Игорь Захаркин: В первом периоде «Торпедо» не давало нам поднять голову

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после победы над нижегородским «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отдал должное сопернику.



«Матч получился для нас очень сложным, особенно первый период. Соперник не давал нам поднять голову, но нам удалось перевести дух, реализовать большинство и потом спокойно довести матч до победы. Зря пропустили второй гол (за 13 секунд до финальной сирены), но соперник для этого сделал все возможное», - приводит «Р-Спорт» слова Захаркина.



В понедельник в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3. В первом периоде хозяева льда нанесли по воротам соперника 12 бросков против пяти у уфимцев, при этом реализовав первое же большинство.