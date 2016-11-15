«Аризона» из Глендейла переедет в Темпе
Выступающая в Национальной хоккейной лиге
«Аризона» переедет из Глендейла в Темпе, где обзаведется новой ареной
вместимостью 16 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт НХЛ.
Согласно проекту спортивного комплекса в Темпе,
помимо основного стадиона в него войдут также арена на 4000 мест для тренировок
клуба и проведения там городских мероприятий, а также отель и прочая
инфраструктура.
В 2015 году власти Глендейла объявляли о
прекращении сотрудничества с клубом, расторгнув договор об аренде домашней
арены «Аризоны», на которой команда играла с декабря 2003 года. Тем не менее,
сторонам впоследствии удалось урегулировать данный спор.
Под нынешним названием «Аризона Койотс» клуб существует с 2014 года. Ранее он именовался «Финикс Койотс», а до 1996 года выступал как «Виннипег Джетс».
Матч
Аризона - Бостон - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Спунер (Хара, Крейчи), 27:54 (0:1). Пастрняк (Маршанд, Крюг), 29:44 (0:2). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 52:05 (1:2 - бол.).
Место и дата
13 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция