«Аризона» из Глендейла переедет в Темпе

Выступающая в Национальной хоккейной лиге «Аризона» переедет из Глендейла в Темпе, где обзаведется новой ареной вместимостью 16 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт НХЛ.



Согласно проекту спортивного комплекса в Темпе, помимо основного стадиона в него войдут также арена на 4000 мест для тренировок клуба и проведения там городских мероприятий, а также отель и прочая инфраструктура.



В 2015 году власти Глендейла объявляли о прекращении сотрудничества с клубом, расторгнув договор об аренде домашней арены «Аризоны», на которой команда играла с декабря 2003 года. Тем не менее, сторонам впоследствии удалось урегулировать данный спор.



Под нынешним названием «Аризона Койотс» клуб существует с 2014 года. Ранее он именовался «Финикс Койотс», а до 1996 года выступал как «Виннипег Джетс».