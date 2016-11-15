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«Аризона» из Глендейла переедет в Темпе

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Выступающая в Национальной хоккейной лиге «Аризона» переедет из Глендейла в Темпе, где обзаведется новой ареной вместимостью 16 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Согласно проекту спортивного комплекса в Темпе, помимо основного стадиона в него войдут также арена на 4000 мест для тренировок клуба и проведения там городских мероприятий, а также отель и прочая инфраструктура.

В 2015 году власти Глендейла объявляли о прекращении сотрудничества с клубом, расторгнув договор об аренде домашней арены «Аризоны», на которой команда играла с декабря 2003 года. Тем не менее, сторонам впоследствии удалось урегулировать данный спор.

Под нынешним названием «Аризона Койотс» клуб существует с 2014 года. Ранее он именовался «Финикс Койотс», а до 1996 года выступал как «Виннипег Джетс».

Матч

Аризона - Бостон - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Спунер (Хара, Крейчи), 27:54 (0:1). Пастрняк (Маршанд, Крюг), 29:44 (0:2). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 52:05 (1:2 - бол.).

Место и дата

13 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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