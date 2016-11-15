Гол Мевли помог словенцам сыграть вничью с поляками
Футболисты сборной Польши
в товарищеском матче сыграли вничью с командой Словении.
Встреча, прошедшая в
понедельник во Вроцлаве на стадионе «Мейски», завершилась со счетом 1:1. В
середине первого тайма отличился словенский полузащитник «Ростова» Миха Мевля. Хозяева
сравняли счет на 79-й минуте благодаря удару Лукаша Теодорчика.
Напомним, что сборные Польши и Словении ведут борьбу за попадание на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Поляки лидируют в отборочной группе Е, набрав в четырех турах десять очков. Словенцы в отборочной группе F идут вторыми, набрав в четырех играх восемь очков.
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