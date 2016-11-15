Гол Мевли помог словенцам сыграть вничью с поляками

Футболисты сборной Польши в товарищеском матче сыграли вничью с командой Словении.

Встреча, прошедшая в понедельник во Вроцлаве на стадионе «Мейски», завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма отличился словенский полузащитник «Ростова» Миха Мевля. Хозяева сравняли счет на 79-й минуте благодаря удару Лукаша Теодорчика.

Напомним, что сборные Польши и Словении ведут борьбу за попадание на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Поляки лидируют в отборочной группе Е, набрав в четырех турах десять очков. Словенцы в отборочной группе F идут вторыми, набрав в четырех играх восемь очков.