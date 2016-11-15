Маррей обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP
Шотландский теннисист Энди Маррей одержал
уверенную победу над хорватом Марином Чиличем в матче
Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.
Встреча в группе Джона Макинроя продолжалась 91 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2. Ранее в этой группе японец Кей Нисикори в двух партиях одолел швейцарца Стэна Вавринку.
Итоговый
турнир ATP
Группа Джона Макинроя
Призовой фонд: 7,5 млн долларов
Маррэй Э. (Великобритания) - Чилич М. (Хорватия) - 6:3, 6:2 14 ноября 23:20, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Маррэй Э. (Великобритания) - Чилич М. (Хорватия) - 6:3, 6:2
14 ноября 23:20, , Онлайн-трансляция
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