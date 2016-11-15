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Маррей обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шотландский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу над хорватом Марином Чиличем в матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.

Встреча в группе Джона Макинроя продолжалась 91 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2. Ранее в этой группе японец Кей Нисикори в двух партиях одолел швейцарца Стэна Вавринку.

Итоговый турнир ATP
Группа Джона Макинроя
Призовой фонд: 7,5 млн долларов

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Чилич М. (Хорватия) - 6:3, 6:2

Место и дата

14 ноября 23:20, , Онлайн-трансляция


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