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Сергей Тараканов: Обрадович пока не выдающийся, но знающий тренер

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что серба Сашу Обрадовича, возглавившего краснодарский «Локомотив-Кубань», в силу возраста пока нельзя назвать выдающимся баскетбольным специалистом, но знающим тренером он является точно.

«Не могу сказать, что он какой-то выдающийся тренер, это все же больше с годами проявляется, но то, что он знающий, это точно. Насколько он жесткий, не могу сказать. Для Обрадовича это вызов, учитывая, что он относительно молодой тренер, который руководил командами в немецкой лиге – не самой сильной, но она и не самая простая, я хорошо знаю. Все команды кусачие, нет такого, чтобы были явные лидеры, а остальные – аутсайдеры. Там как раз высокая конкуренция среди команд. Это неплохой опыт», - приводит «Р-Спорт» слова Тараканова.

В понедельник «Локомотив-Кубань» сообщил, что главным тренером команды стал Обрадович, соглашение с которым рассчитано до конца сезона. «Локомотив-Кубань» занимает пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В Кубке Европы краснодарцы одержали одну победу в четырех матчах и занимают предпоследнее место в группе D.

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