Сергей Тараканов: Обрадович пока не выдающийся, но знающий тренер
Олимпийский чемпион 1988
года Сергей Тараканов считает, что серба Сашу Обрадовича, возглавившего
краснодарский «Локомотив-Кубань», в силу возраста пока нельзя назвать
выдающимся баскетбольным специалистом, но знающим тренером он является точно.
«Не могу сказать,
что он какой-то выдающийся тренер, это все же больше с годами проявляется, но
то, что он знающий, это точно. Насколько он жесткий, не могу сказать. Для
Обрадовича это вызов, учитывая, что он относительно молодой тренер, который
руководил командами в немецкой лиге – не самой сильной, но она и не самая
простая, я хорошо знаю. Все команды кусачие, нет такого, чтобы были явные
лидеры, а остальные – аутсайдеры. Там как раз высокая конкуренция среди команд.
Это неплохой опыт», - приводит «Р-Спорт» слова Тараканова.
В понедельник «Локомотив-Кубань» сообщил, что главным тренером команды стал Обрадович, соглашение с которым рассчитано до конца сезона. «Локомотив-Кубань» занимает пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В Кубке Европы краснодарцы одержали одну победу в четырех матчах и занимают предпоследнее место в группе D.