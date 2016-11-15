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Сергей Шишкарев: Проведение женского ЧМ-2023 важно России в плане отбора на Олимпиаду

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что возможное проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу будет важно для России в плане отбора на Олимпийские игры.

«Конкуренция за чемпионат мира-2023 у нас серьезная. 2023 год предшествует Олимпиаде. Три призера этого чемпионата мира попадают на Игры без квалификационного отбора. Поэтому это одна из причин, почему нам важно провести этот турнир. Мы олимпийские чемпионы, мы хотим развития гандбола в стране. Хотим повышения интереса к нему», - приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.

Россия, Венгрия и Дания/Норвегия (совместная заявка двух стран) претендуют на проведение чемпионата мира по гандболу среди женщин в 2023 году. Страна-хозяйка турнира определится в ходе заседания совета организации в январе 2017 года, которое пройдет во Франции во время мужского чемпионата мира.

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