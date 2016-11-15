Евгения Белякова: Матчи женской сборной России – очень приятное зрелище

Капитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова накануне матчей отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 высказал мнение, что игроки национальной команды выделяются не только хорошей игрой, но и красотой.



«Надеюсь, что в Курске будет много болельщиков, что родные стены сработают. У нас очень красивая сборная. Наша команда не только играет в хороший баскетбол, но у нас еще и очень красивые девчонки. Я думаю, матчи сборной России – это очень приятное зрелище. Логично, что игры сборной пройдут в Курске, этот город становится баскетбольной столицей России. Я очень хочу, чтобы мы показали красивый баскетбол в этих двух матчах и порадовали наших болельщиков», - приводит «Р-Спорт» слова Беляковой.



Женская сборная России 19 и 23 ноября сыграет в Курске с командами Швейцарии и Греции в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2017. Команда Александра Васина с 8 очками после 4 туров возглавляет группу F. Победители девяти групп, а также шесть лучших сборных, занявших вторые места, получат путевки на чемпионат Европы.