Евгения Белякова: Матчи женской сборной России – очень приятное зрелище
Капитан женской сборной России
по баскетболу Евгения Белякова накануне матчей отборочного турнира к чемпионату
Европы-2017 высказал мнение, что игроки национальной команды выделяются не
только хорошей игрой, но и красотой.
«Надеюсь, что в Курске
будет много болельщиков, что родные стены сработают. У нас очень красивая
сборная. Наша команда не только играет в хороший баскетбол, но у нас еще и
очень красивые девчонки. Я думаю, матчи сборной России – это очень приятное
зрелище. Логично, что игры сборной пройдут в Курске, этот город становится
баскетбольной столицей России. Я очень хочу, чтобы мы показали красивый
баскетбол в этих двух матчах и порадовали наших болельщиков», - приводит
«Р-Спорт» слова Беляковой.
Женская сборная России 19 и 23 ноября сыграет в Курске с командами Швейцарии и Греции в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2017. Команда Александра Васина с 8 очками после 4 туров возглавляет группу F. Победители девяти групп, а также шесть лучших сборных, занявших вторые места, получат путевки на чемпионат Европы.