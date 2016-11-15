Алексей Мишин: Туктамышева не выздоровела до отлета в Китай, но выступит в Пекине
Известный российский тренер
Алексей Мишин сообщил, что его подопечная - чемпионка мира 2015 года в женском
одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева не успела
выздороветь до отлета в Китай, однако она выступит на этапе серии Гран-при в
Пекине.
«У Лизы (Туктамышевой)
температура 34,6, так она себя чувствует. У неё упадок сил. Но мы уже не можем
отступать. Завтра (во вторник) в 5:30 вылетаем в Москву, а потом по маршруту
Москва-Пекин. Будем надеяться, что Лиза будет чувствовать себя лучше, надежду у
людей не отнять!» – приводит «Р-Спорт» слова Мишина.
Туктамышева заявлена для участия на пятом этапе Гран-при в Пекине Cup of China, который состоится 18-20 ноября. Ранее фигуристка заняла четвертое место на этапе в Канаде, а на прошлой неделе заболела.