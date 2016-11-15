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Алексей Мишин: Туктамышева не выздоровела до отлета в Китай, но выступит в Пекине

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его подопечная - чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева не успела выздороветь до отлета в Китай, однако она выступит на этапе серии Гран-при в Пекине.

«У Лизы (Туктамышевой) температура 34,6, так она себя чувствует. У неё упадок сил. Но мы уже не можем отступать. Завтра (во вторник) в 5:30 вылетаем в Москву, а потом по маршруту Москва-Пекин. Будем надеяться, что Лиза будет чувствовать себя лучше, надежду у людей не отнять!» – приводит «Р-Спорт» слова Мишина.

Туктамышева заявлена для участия на пятом этапе Гран-при в Пекине Cup of China, который состоится 18-20 ноября. Ранее фигуристка заняла четвертое место на этапе в Канаде, а на прошлой неделе заболела.

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