Бригада Сергея Лапочкина рассудит «Спартак» и «Амкар»
Определились судейские бригады, которые будут
работать на матчах 14-го тура Российской футбольной лиги.
Так, центральный матч «Спартак» - «Амкар»
рассудит бригада Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга, а на встрече «Рубин» - «Ростов»
предстоит работать бригаде Алексея Николаева (Москва), сообщает сайт «Футбольные
арбитры России».
На других матчах будут работать следующим
бригады:
«Арсенал» – ЦСКА. Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург);
«Анжи» – «Уфа». Сергей Иванов
(Ростов-на-Дону);
«Оренбург» – «Локомотив». Кирилл
Левников (Санкт-Петербург);
«Зенит» – «Крылья Советов». Александр
Егоров (Саранск);
«Краснодар» – «Урал». Михаил
Вилков (Нижний Новгород);
«Терек» – «Томь». Евгений Турбин (Москва).
Отметим, что арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону впервые получил назначение на матч РФПЛ после скандала с судейством встречи девятого тура между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».