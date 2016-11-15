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Зинэтула Билялетдинов: Мы сыграли так, как мы сыграли

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от рижского «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда будет работать над улучшением игры.

«Очень коротко – мы сыграли так, как мы сыграли. Больше добавить нечего. У нас есть вопросы, которые надо исправлять в нашей игре, будем работать», - приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

Встреча, прошедшая 14 ноября в Риге, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0.

Матч

Динамо Р - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Цибульскис (Галвиньш, Елисеев), 13:39 (1:0). Бичевскис (Галвиньш), 32:29 (2:0 - мен.).

Место и дата

14 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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