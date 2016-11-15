Зинэтула Билялетдинов: Мы сыграли так, как мы сыграли

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от рижского «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда будет работать над улучшением игры.



«Очень коротко – мы сыграли так, как мы сыграли. Больше добавить нечего. У нас есть вопросы, которые надо исправлять в нашей игре, будем работать», - приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.



Встреча, прошедшая 14 ноября в Риге, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0.