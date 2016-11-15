Власов завоевал титул Интерконтинентального чемпиона IBO
Российский боксер Максим Власов победил бразильца Карлоса Милтона
Насименто в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии
Международной боксерской организации (IBO) в первом тяжелом весе.
Поединок, прошедший в понедельник в Риге, закончился победой россиянина
в третьем раунде техническим нокаутом.
Для 30-летнего россиянина эта виктория стала 36-й на
профессиональном ринге и 19-й нокаутом. В пассиве у Власова по-прежнему два
поражения. 27-летний Насименто потерпел четвертое поражение (третье нокаутом)
при 15 победах (11 нокаутом).
Власов станет соперником Рахима Чахкиева за вакантный титул
чемпиона WBA International в первом тяжелом весе. Поединок состоится 3 декабря
в Москве в андеркарте боя между российскими боксерами Денисом Лебедевым и
Муратом Гассиевым.