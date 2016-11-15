Петерис Скудра: Проиграли «Салавату» только на табло, по игре претензий ни к тому нет

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра после поражения от «Салавата Юлаева» в домашнем мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил игру вратаря соперника.



«Ребята сегодня сделали все, что смогли, кроме реализации голевых моментов, которые мы создаем. Проиграли сегодня только на табло, по игре претензий ни к кому нет. Ну и (голкипер соперника Никлас) Сведберг сыграл сегодня здорово. Очень тяжело играть, когда ты работаешь, создаешь моменты, но оставляешь сопернику шанс. Такие мастеровитые команды этим пользуются», - приводит «Р-Спорт» слова Скудры.



В понедельник в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3. Это поражение стало для команды Скудры первым за последние три матча КХЛ.