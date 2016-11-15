Знаменитый советский и российский хоккеист Сергей Макаров официально принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Торжественная церемония прошла в ночь на вторник по московскому времени.



Напомним, что о том, что Сергей Макаров будет включен в Зал хоккейной славы стало известно в июне 2016 года, а в минувшую пятницу, 11 ноября, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира получил в Торонто символический перстень.



Макаров стал восьмым россиянином в Зале славы. Ранее такой чести удостоились Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре и Сергей Федоров.



Макаров стал третьим в Зале славы представителем знаменитой пятерки сборной СССР и ЦСКА «Крутов-Ларионов-Макаров-Фетисов-Касатонов».

Вместе с Макаровым в Зал хоккейной славы в Торонто были введены бывший игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), семикратный участник Матчей всех звезд лиги канадец Эрик Линдрос, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Рогасьен Вашон и бывший тренер Пэт Куинн (посмертно).