Сергей Макаров официально принят в Зал хоккейной славы
Знаменитый советский и российский хоккеист Сергей
Макаров официально принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Торжественная
церемония прошла в ночь на вторник по московскому времени.
Напомним, что о том, что Сергей Макаров будет включен
в Зал хоккейной славы стало известно в июне 2016 года, а в минувшую пятницу, 11
ноября, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира получил в
Торонто символический перстень.
Макаров стал восьмым россиянином в Зале славы.
Ранее такой чести удостоились Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Валерий
Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре и Сергей Федоров.
Макаров стал третьим в Зале славы представителем знаменитой пятерки сборной СССР и ЦСКА «Крутов-Ларионов-Макаров-Фетисов-Касатонов».Вместе с Макаровым в Зал хоккейной славы в Торонто были введены бывший игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), семикратный участник Матчей всех звезд лиги канадец Эрик Линдрос, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Рогасьен Вашон и бывший тренер Пэт Куинн (посмертно).
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