Карякин и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира

Российских шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.

Третья партия встречи, которая проходит в Нью-Йорке, длилась более шести с половиной часов. Россиянин играл черными фигурами.

По итогам трех партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 1,5:1,5. Четвертая партия состоится во вторник, Карякин будет играть белыми фигурами.