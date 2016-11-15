Карякин и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира
Российских
шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в
третьей партии матча за звание чемпиона мира.
Третья партия встречи,
которая проходит в Нью-Йорке, длилась более шести с половиной часов.
Россиянин играл черными фигурами.
По итогам трех партий,
каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 1,5:1,5. Четвертая партия
состоится во вторник, Карякин будет играть белыми фигурами.
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